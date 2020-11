Caroline Receveur : elle s’est affichée avec son tout nouveau collier préféré !

Ce n’est un secret pour personne, Kim Kardashian déteste danser ! En effet, dans plusieurs épisodes de «Keeping up with the Kardashian», la belle brune a d’ailleurs déjà déclaré qu’elle regrettait le fait de ne pas savoir danser !

Ainsi, les images de la belle Kim en train de se déhancher sont très rares ! Pourtant, ce samedi 7 novembre 2020, la chérie de Kanye West a posté une vidéo d’elle en train de danser sur le titre «One more time» tandis qu’elle était accompagnée d’une amie !

Un post pour le moins inattendue et que la belle Kim Kardashian a légendé ainsi : «Pourquoi le fait de boire fait de vous un meilleur danseur ?»

Comme chacun des posts de Kim Kardashian, les internautes ont commenté en masse sa dernière publication ! En effet, ces derniers étaient plus que surpris de voir le star préférée en train de se déhancher devant une caméra !

Ainsi, nous vous proposons donc découvrir quelques commentaires des internautes que nous avons spécialement sélectionné ! «C’est vrai que lorsque l’on est un peu ivre on ose plus et on a plus confiance en soi ! Résultat ? On danse beaucoup mieux !»

Ou encore : «Kim Kardashian en train de danser ? C’est si rare… Dommage que la vidéo ne dure pas plus longtemps !» «Mais c’est vrai qu’elle ne se débrouille pas trop mal, il y a du progrès depuis Danse avec les stars (NDRL, une émission à laquelle Kim a participé).» Peut on ainsi lire sur le réseau social !

Des commentaires qui feront donc plaisir à la jolie Kim ! On vous laisse donc visionner à votre tour la vidéo de la belle brune en train de danser ci dessous !