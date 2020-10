Carmen Sama en couple avec Lo Bathily : Tina Glamour réagit

De Emma Lohoues, Konnie Touré en passant par clair Bahi à Carmen Sama, le milieu du showbiz et de l’entrepreneuriat ivoirien grouille de belles femmes très influentes. Devenue toute aussi incontournable dans le secteur, voici le top des célébrités féminines les plus influentes de la Côte d’Ivoire.

L’univers du showbiz ivoirien est très bien animé au point où il est quasiment impossible de s’en passer aujourd’hui. Faisant ainsi partir des forces de la côte d’Ivoire, ce domaine n’est pas seulement une affaire d’hommes mais aussi de femmes.

Elles ont su se faire depuis longtemps, mais ont vu leur cote grimper depuis l’avènement à grande vitesse de l’internet dans le monde. Un véritable canal pour ces dernières de miser encore plus sur leur visibilité.

Artiste, journaliste, actrice, web-humoristes, businesswoman et blogueuse, elles ont tous usé des réseaux sociaux pour pouvoir s’exprimer et étoffer encore plus leur cote de popularité. Parmi ces femmes influentes, les plus connus et qui font la force du showbiz ivoirien sont entre autres :

Emma Lohoues, une actrice ivoirienne, née le 17 avril 1986 à Abidjan. Elle est surtout connue pour avoir remporté de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film «Le Mec Idéal», dont un «Étalon de bronze» au FESPACO et un Coq d’or pour meilleure actrice.

Elle tient aussi cette côte de popularité grâce à sa petite aventure amoureuse avec le célébrissime défunt artiste du coupé-décalé, Arafat DJ. De plus, Emma Lohoues fait partie des 100 femmes les plus influentes de l’Afrique selon «Avance Média».

Belle, splendide, stylée avec une bonne corpulence et des formes généreuses, Emma Lohoues tient également sa célébrité grâce à ses qualités citées. Elle est aussi réputée pour sa qualité de bonne entreprenante. Propriétaire d’un salon de beauté et d’une boutique de produit cosmétique, elle pourrait humblement mériter la première place.

Derrière elle Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat. Elle doit sa cote de popularité à son défunt mari, Houon Ange Didier, qui était l’artiste ivoirien le plus influent du pays et de la sous-région. Récemment, Sama a fait le buzz sur les réseaux sociaux suite à une photo shoot d’elle qui a été «trollée» par les Ivoiriens.

Ambitieuse et courageuse, elle est même parvenir a créé une boutique de vêtements pour enfants au nom de sa fille «Rafna», un projet en vue avec son mari avec sa disparition. À sa suite, Eunice Zunon, née dans la commune de Yopougon. Âgée de 24 ans, Eunice Zunon est désormais presqu’incontournable dans la vidéosphère ivoirienne.

Début 2017, une parodie de l’actrice américaine Tiffany Amber Thiessen la propulse dans le cercle envié des faiseuses de vidéos les plus suivies sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Ambitieuse et belle, la jeune fille continue dès lors à faire valoir son talent pour des milliers d’Ivoiriens.

Actuellement chroniqueuse de l’émission Peopl’Mik diffusée sur LA3, Zunon enchaîne les publicités depuis un moment. Aussi businesswoman, le showbiz ivoirien semble n’avoir plus de secret pour elle.

Son récent scandale au Burkina Faso suite à une agression sur sa personne par deux policiers de l’aéroport a prouvé que la jeune chroniqueuse a une forte Côte de popularité dans la sous-région.

Josey est née en 1989 à Abidjan, c’est une artiste ivoirienne bourrée de talent. Alors âgée de 8 ans, elle réalise un live dans son église et par la suite intègre un groupe de rap dans son lycée et poursuit ses études à l’École nationale d’administration de Côte d’Ivoire.

Elle décide de commencer une carrière musicale. D’où son tube à succès, «diplôme» en 2015, une chanson qui l’a propulsée du devant de la scène surtout chez la gente féminine qui se sentait beaucoup dans ce texte.

Josey est considérée comme l’une des femmes du Showbiz ivoirien la plus talentueuse en matière de musique. Timide et ambitieuse, elle a une forte cote de popularité en Côte d’Ivoire. Elle a surtout vue sa célébrité grimper suite à sa relation avec le footballeur ivoirien, Serey Dié.

Nominée en 2015 dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin pour Abidjan Festival au Palais de la Culture d’Abidjan, Josey Priscille est aussi une femme très suivie sur ses médias sociaux, ce qui fait d’elle l’une des plus influentes du pays. Nous pensons qu’elle mérite humblement la sixième place de notre classement.

Ensuite, Yvvidero, une artiste, actrice web-humoriste, comédienne et productrice ivoirienne. Elle est surtout connue sur les réseaux sociaux grâce à ses productions comiques qui attirent les regards. Battante et créatrice, Yvidero connaît un grand succès depuis un moment surtout avec sa collaboration avec la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), où, elle a créé la série, «M et Mme Tonkpi».

Beaucoup adulée sur la scène nationale et internationale, Yvidero passe comme un véritable exemple surtout à travers ses messages forts qu’elle laisse dans ces web-séries, mais aussi son courage qui démontre visiblement son efficacité sure dans son domaine.

Même si elle est confrontée depuis peu d’énormes difficultés avec certains internautes, Yvidero détient aussi une forte influence sur ses «étoiles». PDG d’une structure, Yvi est un exemple de réussite pour certaines jeunes filles.

Konnie Touré est une animatrice de radio et télé, née le 26 janvier 1982. Elle est surtout connue en Côte d’Ivoire et dans le reste du monde grâce à son talent d’animatrice. Considérée comme l’une des femmes de médias les plus suivies et des 30 personnalités féminines qui font la Côte d’Ivoire.

Selon le classement du journal en ligne œil d’Afrique, Konnie Touré compte plusieurs prix à son actif dont le prix RFI Meilleure animatrice radio Afrique Caraïbes en 2005, 2e prix SICA au Bénin, Lauréate des African Talent Awards dans la catégorie Meilleure Animatrice Radio et Élue Personnalité Média de l’année aux Life choice Awards 2019 (catégorie médias).

Afrimma 2020, catégorie personnalité Radio/Télé de l’année, Konnie Touré connaît un succès grandissant depuis son expérience sur les grands écrans, Life Tv (Life Weekend) et Orange Tv (On s’éclate).

L’animatrice est depuis lors considérée comme la plus préférée des Ivoiriens. Influente grâce à son caractère et son charisme, Konnie Touré est un véritable exemple de réussite pour la gente féminine.

Claire Bailly est née le 10 juin 1984 à Daloa dans le Centre Ouest de la Côte d’Ivoire. Anciennement, grande artiste du coupé-décalé, elle est surtout réputée pour avoir gouverné le showbiz ivoirien en tant qu’artiste féminin du coupé-décalé la plus influente.

Talentueuse, belle et ambitieuse, Claire Bailly faisait partie des grandes dames du showbiz en son temps. Créatrice de la danse à succès «A connaît pas à demander» en 2008, la jeune dame a par la suite enchaîné avec les prestations jusqu’en 2016 où elle devient sacrée meilleure artiste coupé décalé dans la catégorie féminine pour la première édition des Oscars de la musique ivoirienne.

Puis en 2019, elle est invitée pour la première fois au Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), un festival rassemblant le meilleur de la musique afro-pop en Afrique de l’Ouest, et est rejointe sur scène, durant son show, par un «vétéran» ivoirien du coupé-décalé, Vetcho Lolas.

Le 12 août, au lendemain de la mort brusque de son ami et collègue, Dj Arafat, Claire Bailly annonce son retrait dans le milieu du showbiz et consacre sa vie à Dieu. Une reconversion religieuse qui va ensuite faire grimper encore la cote de popularité de la jeune chantre.

Elle est vue comme un véritable exemple pour plusieurs personnes qui consacrent leur vie au showbiz. Après elle, nous avons aussi, Vitale, meilleur Artiste Féminin 2017 du «Coupé Décalé Awards», Meilleur Artiste Féminin 2018, 2020 du Coupé Décalé au «PRIMUD».

Elle est une jeune artiste ivoirienne de la musique coupé décalé ayant aussi une cote de popularité dans le milieu du showbiz. Elle est beaucoup connue pour son humilité et sa gentillesse dans le milieu de la musique urbaine ivoirienne.

Belle et ambitieuse, Vitale fait aussi partie des actrices du showbiz ivoirien les plus influentes. Elle et Vitale occupent donc la 10e place du classement. On ne peut aussi oublié Lolo Beauté et Emmanuel Keita. Deux influenceuses et femme battantes ivoiriennes vivantes en Europe.

L’une est connue pour ses directs décalés sur Facebook et l’autre pour ses conseils et son charisme. Toutes deux influentes sur Internet, elles sont également de braves entrepreneures dont des PDG d’entreprises de beauté. Même si les deux ne sont pas sur la même vision des choses, nous pensons que chacune influence à sa manière ses abonnés.

Edith Yah Brou est une blogueuse ivoirienne, née le 1er mars 1984 à Cocody (Abidjan). Elle est considérée comme l’une des figures les plus importantes de la sphère technologique de son pays, la Côte d’Ivoire.

Active et très conseillère, Edith Brou a rapidement gagné le cœur de l’Ivoirien surtout de la gente féminine. Actrice parfaite pour le développement de la jeunesse, Edith Brou a posé plusieurs actions dont la campagne «Mousser contre Ebola», en août 2014, qui reprenait l’idée du «Ice Bucket Challenge» pour sensibiliser contre l’épidémie d’Ebola.

Influenceuses dans le domaine de l’entreprenariat, Edith Brou a figuré parmi le Top 50 des personnalités influentes de la Côte d’Ivoire, classement fait par Jeune Afrique en 2015. Actuellement chroniqueuse aux côtés de Brice Anoh dans l’émission Life Talk, Edith Brou est une femme parfaite dont la jeune femme ambitieuse rêve de devenir.

Mariée à l’artiste visualiste ivoirien Jacob Bleu depuis février 2020, Edith Brou tout comme Emma Lolo, fait partie des 100 femmes les plus influentes de l’Afrique selon «Avance Médias». Et enfin Caroline Da Sylva, une présentatrice télé à la RTI, est surtout connue dans l’émission C’MIDI diffusée sur la chaîne nationale RTI.

Éloquente, belle et sérieuse, Caroline DaSylva joue depuis un moment un véritable rôle dans le milieu des femmes. Ambitieuse, promotrice de la troupe de jeunes femmes comédiennes dénommées «Drôles de Femmes» aux côtés des doyennes comme Andrian Koutouan, Clémentine Papouet et Gbazé Thérèse.

Depuis quelques années, Caroline Da Sylva s’est taillée une réputation dans le monde médiatique de la Côte d’Ivoire. Elle est classée parmi les 30 femmes qui font la Côte d’Ivoire. Une position qui fait d’elle une femme du milieu du showbiz et d’entreprenariat ivoirien la plus influente.