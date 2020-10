Carmen sama au cœur d’une vive  critique de la part de Vanessa Fashion

Ex-collaboratrice de feu DJ Arafat,

Vanessa Fashion faisait partie de l’entourage très restreint du big boss de la Yorogang, feu Ange Didier Houon alias DJ Arafat. Elle était même un grand soutien pour Carmen pendant son deuil.

Malheureusement, près d’un an après la tragique disparition du Daishikan, les relations entre Vanessa et Carmen, ne sont plus au beau fixe. A en croire nos sources, l’amie fidèle de DJ Arafat n’avait pas du tout apprécié les sorties de la mère de la petite Rafna, aux côtés d’Emma Lohoues en mai dernier.

au lendemain de la cérémonie des Primud 2020,Carmen Sama se retrouve à nouveau au cœur d’une autre polémique qui enflamme la toile.Elle est, en effet, accusée par Vanessa Fashion, de n’avoir pas eu une pensée pieuse à l’endroit de son défunt mari, alors qu’elle avait été invitée sur la scène pour prononcer le nom du grand vainqueur de l’édition 2020 des Primud.

«Comment prendre le micro, toi en tant que veuve, annoncer le nom du gagnant, sans pourtant accorder une minute de silence ou une petite dédicace à celui que tu prétendais aimer à en mourir?», a déploré Vanessa Fashion dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Une publication qui a bien évidement suscité plusieurs réactions sur la toile.

«Vanessa a pleinement raison. Elle doit comprendre que c’est grâce à DJ Arafat, qu’elle a été invitée au Primud. Au moins, un petit mot à l’endroit de DJ Arafat n’aurait pas fait de mal», a commenté un internaute.Peut-être que Carmen répondra à cette attaque très prochainement !