Cardi B s’enflamme totalement pour Teyana Taylor après l’annonce de sa retraite

Cardi B a fait l’éloge de Teyana Taylor après que la chanteuse a annoncé qu’elle se retirait de la musique.

La semaine dernière (4 décembre), Taylor s’est rendue sur Instagram pour partager les résultats de Spotify ‘s 2020 Artists Wrapped, qui a montré qu’elle avait accumulé 162,8 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming cette année.

Dans une longue légende accompagnant le message, elle a exprimé le sentiment d’être «super sous-estimée en tant qu’artiste» et de recevoir «peu ou pas de véritable poussée de la«machine».»

Tandis que Taylor s’est déclarée satisfaite de son résultat, elle a déclaré qu’un tel succès signifiait qu’elle «retirait ce chapitre de mon histoire» en sachant qu’elle pouvait «partir l’esprit tranquille en voyant que tout le travail acharné et la passion mis en œuvre étaient en effet aimés et soutenus. quelque part dans le monde.»

En réponse à cette décision sur Twitter, Cardi B a écrit: «Si vous me connaissez, vous savez que l’album de Teyana Taylor est mon préféré de 2020. Je jure qu’elle a vraiment eu le meilleur album de cette année.

«Je déteste qu’elle ressente ce qu’elle ressent car elle est tellement talentueuse et la musique est tellement bonne.» Au cours du week-end, Teyana a confirmé que ses commentaires visaient son label.

Taylor a déclaré: «[La] majorité de ce message était d’avertir mon label à qui je suis signé depuis près de 10 ans. Tout ce que vous voyez de moi, tout ce que je publie, tout ce que je fais est 100% moi.»

«… Mon truc, c’est qu’il n’y a pas d’arme sur la tête de quiconque pour faire ce qu’ils ne veulent pas faire. Alors oui, je vais me sentir sous-estimé si je mets 110% et que mon label me donne, ils rendent ce que 10% de cela…

«Je me sens constamment seul, je me sens constamment sous-estimé, je me sens constamment échoué… il n’y a littéralement aucune poussée.

La semaine dernière, Taylor a également frappé les patrons des Grammy après que les nominations pour les prix 2021 n’aient pas réussi à sélectionner les artistes féminines dans la catégorie Meilleur album R&B.

En juin, Taylor a sorti son troisième album studio, «The Album», que NME a appelé «une célébration de la famille et une déclaration d’amour-propre» dans sa revue quatre étoiles.

«Teyana Taylor a finalement livré un disque qui raye bien sous la surface de sa personnalité alors qu’elle se priorise triomphalement, de sa sexualité à ses vulnérabilités», a ajouté la revue.