Cardi B : la chanteuse américaine avait désespérément besoin d’aide pour l’acné

Paris Hilton a révélé qu’elle avait commencé à subir une FIV pour, espérons-le, accueillir un bébé (ou deux) avec son petit ami Carter Reum et avait même déjà commencé à choisir des noms de bébé.

Paris Hilton, 39 ans, est prête à devenir maman! La mondaine a commencé à subir une FIV (fécondation in vitro) pour l’aider à devenir enceinte à l’avenir avec son petit ami Carter Reum, 39 ans, qu’elle appelait son «gars de rêve», et est même ouverte à avoir des jumeaux.

Dans un épisode du podcast The Trend Reporter, Paris Hilton a déclaré avoir pratiqué la FIV, afin qu’elle puisse choisir des jumeaux si elle le souhaite. Elle a également admis qu’il était le gars de ses rêves et savait que Carter Reum était à 100% celui-là.

Ils ont parlé de la planification d’un mariage tout le temps et de la planification des noms de leurs bébés et tout cela. Elle est vraiment excitée de passer à la prochaine étape de sa vie, et enfin d’avoir une vraie vie.

C’est Kim Kardashian, 40 ans, qui lui a appris la procédure de FIV. Elle n’en savait même rien, mais Kim Kardashian et les deux plus jeunes enfants de son mari Kanye West, Chicago, 2 ans et Psalm, 20 mois, sont nés par maternité de substitution. La beauté blonde a également partagé qu’elle avait déjà subi l’extraction des œufs de la procédure.

Paris Hilton et Carter Reum se fréquentent depuis 13 mois et semblent inséparables. Ils ont rendu public leur romance pour la première fois en janvier 2020 lorsqu’ils ont montré PDA à l’after-party des Golden Globes de Warner Bros et InStyle. Depuis, ils ont montré leur amour l’un pour l’autre avec confiance sur les réseaux sociaux et au-delà.