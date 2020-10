Cardi B expose ses tétons sur Instagram : la chanteuse aurait pris un verre de trop

La chanteuse coupé décalé, Sandia Chouchou et la pépite du Rap Ivoire Ramba Junior ont récemment dénoncé les résultats dans leurs catégories, au lendemain de la grande messe du Primud édition 5.

Face à la grogne des camps des deux artistes cités, le promoteur du Primud : le Molare n’est pas resté silencieux. Soumahoro Moriféré a bien voulu réagir et dire sa part de vérité sur Vibe Radio.ci : «Il faut que les gens arrêtent de parler et se plaindre pour rien. Au PRIMUD, les règles du jeu sont bien établies dès le départ. Nous, on ne donne aucun chiffre. Sandia Chouchou a perdu partout et elle se plaint. Les résultats sont affichés. Elle a eu zéro vote du jury, 5 SMS, elle est 4e sur vote Internet. Dans sa catégorie Eudoxie est arrivée en 2e position et Janine Kleen : 3e . Vitale a gagné avec 30.38%», fait remarquer Molare.

Evoquant Ramba Junior, Soumahoro Moriféré se veut clair : «il a perdu, c’est tout. Abomé est le gagnant et qu’ils arrêtent un peu… On dit qu’ils ne comptent plus prendre part au primud, écoutez, nous, on ne gère pas ça, il faut que cela soit clair. Je n’ai pas le temps à commenter ce genre de sujet. Parce que quand on lance le jeu des votes au PRIMUD, si tu penses que tu n’es pas intéressé à participer, tu le fais savoir et tranquillement, tu es retiré et on continue l’aventure, c’est tout» a signifié Le Patron de MGROUP sur Vibe Radio.ci.