Cardi B et son mari Offset célèbrent leur retour ensemble et le réveillon du Nouvel An dans un yacht

Cardi B et Offset font la fête jusqu’en 2021! La chanteuse de «WAP» a été vue en train de twerk sur son mari tout en célébrant sur un yacht de luxe.

Cardi B vit déjà sa meilleure vie en 2021! La chanteuse a fait la fête dans la nouvelle année avec son mari Offset sur un yacht de luxe et a été vue en train de twerk sur l’histoire Instagram du rappeur Migos.

Cardi B a porté un bikini rose à paillettes et des créoles surdimensionnées et éblouies. Cardi a également coiffé ses cheveux dans un look mi-haut, alors qu’elle montrait ses mouvements de danse lors de la somptueuse fête du yacht.

Un jour avant, le soir du Nouvel An, la gagnante d’un Grammy, âgée de 28 ans, avait lancé un appel à ses millions d’abonnés sur Twitter pour lui demander des conseils sur la façon d’éviter la gueule de bois.

«Que recommandez-vous pour la gueule de bois?», A-t-elle tweeté avec une paire d’émojis rieurs et pleurants. «J’essaye de voir doubler le réveillon du Nouvel An mais je veux être bon dans le matin»

On ne sait pas où les projets du couple pour le réveillon du Nouvel An ont eu lieu, mais Cardi B a publié une vidéo sur un jet privé dans ses histoires Instagram.

La mère d’un enfant, qui partage sa fille Kulture avec Offset, a posté un cliché de son mari jouant aux cartes avec des amis pendant que le groupe s’envolait vers un endroit non divulgué.

À en juger par leur contenu NYE sur le somptueux yacht, il semble qu’ils se sont envolés dans un endroit tropical pour échapper au froid hivernal.

En plus de faire la fête, le rappeur a également fait une apparition sur TikTok Live à 21h30 HE lors de l’émission spéciale du Nouvel An de l’application.