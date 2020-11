Cardi B et Jennifer Lopez : bonne nouvelle pour les fans des deux stars américaines

Ils avaient autrefois ensemble fait la gloire de la musique nigeriane, aujourd’hui separé, ils étaient d’abord des frères.

C’est ce qu’ a tenu a rappelé Lola Omotayo Peter, l’épouse de Peter Okoye, l’un des jumeaux de PSquare a célébré de son mari et son frère jumeau Paul, le jour de leur anniversaire. La charité bien ordonné commençant par soi-même, elle a fait honneur à son mari Peter.

avec un autre message, elle a partagé des photos de son mari et de son frère jumeau Paul Okoye, auxquels elle avait ajouté quelques mots de sagesse.

En effet, les deux frères jumeaux, Peter et Paul Okoye ont un an de plus aujourd’hui et ils ont tous les deux célébrés leur anniversaire sans se le souhaiter mutuellement.

Les frères, qui formaient le duo P-Square avant de se brouiller, ont eu 39 ans aujourd’hui. Peter a partagé sur son compte Instagram une photo de lui-même et il a écrit : «Je l’ai fait une autre année. Reconnaissant.»

Sa femme, a quant à elle, écrit : «Hmmm … aux jumeaux @peterpsquare @iamkingrudy que cela vous plaise ou non, vous êtes frères ; vous n’êtes pas seulement des frères, vous êtes des jumeaux !

Je vous souhaite à tous les deux un très bon anniversaire!

La vie est courte, faites-en le meilleur! Le respect et l’amour doivent être sacro-saints!

En vieillissant, nous devons réaliser que la vie est précieuse et que le temps n’attend personne…

Plus de bénédictions sur vos deux vies au Nom de Jésus. #Ejima #ibeji #peterpaul # psquare # bigokoyetwins #birthdaytwins #blessed.»