Cardi B critique Wiz Khalifa pour l’avoir opposée à Nicki Minaj sur le drame des Grammys

La duchesse de Sussex et le prince Harry ont ensemble traversé le cœur brisé une fausse couche au mois de juillet dernier.

“Les pertes que nous partageons”. Ce mercredi 25 novembre, Meghan Markle a décidé de partager ses douleurs les plus intimes. Dans un long texte publié sur le site du New York Times, la duchesse de Sussex révèle avoir fait une fausse couche il y a quelques mois.

“C’était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n’importe quel autre jour. Prends le petit déjeuner. Nourris les chiens. Prend des vitamines. Trouve cette chaussette manquante. Prends le crayon qui a roulé sous la table. Attache mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau”, raconte l’épouse du prince Harry, en décrivant le quotidien du couple dans son manoir de Los Angeles.

Mais ce matin-là, Meghan Markle a vécu une tragédie : une fausse couche. “Après avoir changé sa couche, j’ai ressenti une forte crampe”, se souvient-elle, encore à fleur de peau.

“Je me suis laissée tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n’allait pas, continue Meghan Markle. Je savais, en tenant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.” La duchesse de Sussex venait de perdre l’enfant qui grandissait dans son ventre.

Dans son texte, elle se souvient des heures qui ont suivi sa fausse couche. “Je me suis allongé sur un lit d’hôpital, tenant la main de mon mari. Je sentis la moiteur de sa paume et embrassai ses jointures, humides de nos deux larmes, décrit Meghan Markle, épaulée par le prince Harry dans ce drame. En regardant les murs blancs et froids, mes yeux se sont vitrés. J’ai essayé d’imaginer comment nous guéririons.” Pour le couple, cette épreuve a été plus que déchirante.

“Assise dans un lit d’hôpital, regardant le cœur de mon mari se briser alors qu’il essayait de tenir les morceaux brisés du mien, j’ai réalisé que la seule façon de commencer à guérir est de demander d’abord : ‘Ça va ?'”, écrit la duchesse de Sussex, reprenant la question qu’un journaliste lui avait posée en Afrique du Sud, avant qu’elle ne fonde en larmes.

Dans la suite de son texte, elle regrette que les fausses couches restent un sujet tabou. “Perdre un enfant signifie vivre un chagrin presque insupportable, vécu par beaucoup mais dont peu de gens parlent.

Dans la douleur de notre perte, mon mari et moi avons découvert que dans une pièce de 100 femmes, 10 à 20 d’entre elles auraient souffert d’une fausse couche, continue Meghan Markle. Pourtant, malgré le caractère commun stupéfiant de cette douleur, la conversation reste taboue, criblée de honte (injustifiée) et perpétuant un cycle de deuil solitaire.”