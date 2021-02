Cardi B : avec un pantalon translucide, la chanteuse portait sa silhouette exubérante

L’interprète de «The ring» a une fois de plus attiré l’attention de ses fans. Cette fois, elle l’a fait avec une coupe de cheveux de lutin dans le célèbre magazine américain de beauté féminine.

Jennifer López est considérée comme l’une des artistes les plus influentes du monde du divertissement. Elle a prouvé, au fil des ans, qu’elle était une excellente actrice et chanteuse et qu’elle avait donc une longue liste d’adeptes. De plus, grâce à son goût élégant pour s’habiller, il est une véritable icône de la mode.

Ces derniers jours, López s’est consacré au partage des produits de sa nouvelle ligne de cosmétiques intitulée «JLo Beauty» sur ses réseaux. Le succès sensationnel qu’elle connaît avec ce nouveau projet lui a ouvert de nouvelles portes dans le monde de la beauté.

Pour preuve de ce qui précède, la diva du Bronx est la vedette de la couverture du magazine américain Allure en mars, mois au cours duquel le magazine fête ses 30 ans depuis son lancement. JLo a partagé les photographies dans lesquelles sa beauté déborde pour ses plus de 141 millions de followers.

Ce qui a le plus attiré l’attention de la séance photo a été la transformation de la petite amie d’Alex Rodríguez. Dans l’instantané, vous pouvez voir que la chanteuse de la chanson «On the floor» porte ses cheveux avec une belle coupe de lutin. La personne chargée de créer le nouveau look de JLo était le styliste Chris Appleton.

Il ne fait aucun doute que Jennifer a gaspillé la beauté sur cette couverture. De manière captivante, elle a posé devant les caméras exhibant des boucles d’oreilles surdimensionnées et un maquillage très naturel. Son nouveau style fait paraître l’artiste de 51 ans plus jeune et plus élégant.