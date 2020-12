Cardi B a réagi à la suppression de son nom dans le dernier épisode de Family Guy

Entre Rihanna et A$AP Rocky, c’est du sérieux. Des sources proches du couple affirment en effet que les deux stars ne se quittent plus depuis quelques semaines.

«Ils sont inséparables en ce moment» a partagé un informateur avec le magazine People : «C’est une relation toute fraîche mais ils ont tous les deux l’air d’adorer ça. Ils passent toujours de très bons moments ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun et ils sont tous les deux passionnés à l’idée d’aider les communautés dans lesquelles ils ont grandi. A$AP est généreux et Rihanna l’est aussi. Tout le monde sait qu’A$AP est un mec bien.»

C’est en janvier dernier que les rumeurs ont commencé, lorsqu’un informateur a confié au journal The Sun que Rihanna et A$AP avaient passé la nuit dans la même chambre d’hôtel.

La source a déclaré à l’époque : «Ils ont partagé une suite d’hôtel mais Rihanna ne veut pas donner de nom à leur relation si rapidement après Hasaan (son dernier petit ami, ndlr). Ils aiment être ensemble et ils y vont doucement. C’est vraiment décontracté entre eux et elle ne se demande pas encore si elle peut avoir un futur avec Rocky. Elle est fraîchement célibataire et elle s’amuse.»

Rihanna s’est séparée du beau milliardaire Hasaan Jameel, son compagnon depuis 2017, en janvier de cette année.

Une source proche de la chanteuse a confié que la star et le beau brun avaient décidé de rompre car ils ne recherchaient pas la même chose dans la vie, déclarant : «Leurs vies étaient trop différentes et il était difficile de maintenir leur relation.»

Ni Rihanna ni ASAP Rocky – de son vrai nom Rakim Athelaston Mayers – n’ont encore confirmé leur relation de vive voix, et il est fort probable qu’ils continueront à se faire discrets pendant encore quelques temps.