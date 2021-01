Canada : Une femme africaine utilise le vodoun et rend son mari canadien bête et esclave

Drôle et étrange. Une femme africaine a transformé son mari en esclave à l’aide du vodoun après avoir fait un tour au village.

D’après le site 24jours, le couple s’est rencontré sur un site de rencontre et est tombé amoureux l’un de l’autre. après trois ans, l’homme est allé en Afrique et s’est marié avec la femme et est retourné avec elle au Canada.

Selon des voisins qui nous ont rapporté cet incident, le couple vivait en harmonie et n’avait aucun problème jusqu’à ce que la femme se rende en Afrique pour Noël. Quand elle est revenue, le comportement étrange du mari a commencé

Selon le voisin le plus proche, l’homme est devenu esclave dans sa propre maison, il fait tout pour la femme et même lave ses robes et cuisine pour elle. Il a cessé de travailler et a vidé son compte bancaire pour sa femme.

La femme est originaire du Cameroun où la sorcellerie est connue. Un Africain qui travaille avec l’homme originaire du Nigéria dit qu’il est sûr que la femme a dû utiliser une certaine forme de vaudou pour charmer son mari en esclave

Selon l’homme, il est assez étrange que dès le retour de la dame du Cameroun, l’homme se mette soudainement à se comporter comme un esclave. courant autour de sa femme et la suppliant dans la rue, il vient travailler seulement quand sa femme le lui permet et ce n’est pas normal. ça ne peut pas être mon amour.

La femme aurait acheté une nouvelle voiture et construirait actuellement une maison pour sa famille au Cameroun. En tout cas, ce genre de situation n’est pas nouveau en Afrique.