CAN 2022 : le Nigeria qualifié sans jouer

Deux joueurs béninois sont testés positif au Covid-19. L’annonce a été faite par le sélectionneur Michel Dussuyer.

«On s’entraîne bien même si on reste vigilant avec le Covid-19. On a eu un cas au sein de l’effectif qu’on a pu isoler toute suite», a déclaré Michel Dussuyer au micro de Frissons Radio.

Selon plusieurs sources, 02 joueurs sont testés positifs mardi et jeudi chez les Écureuils, Rodrigue kossi et Jacques Bessan. Ils sont remplacés par Jean Ogouchi et Yannick Aguèmon. À en croire le sélectionneur national, les autres joueurs vont bien.

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, le Bénin joue contre le Nigéria le 27 mars à Porto-Novo. Le Bénin est deuxième du groupe L avec 7 points derrière le Nigéria (8 points), la Sierra Leone (3 points) et le Lesotho (2 points).