Camille Makosso : «Je me sens bien au Bénin»

Le Dr Dre a plongé le monde du hip-hop dans un état de choc lorsqu’il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital pour un anévrisme cérébral mardi soir (5 janvier).

Dre a apaisé les inquiétudes en disant qu’il «allait bien», mais il a également reçu des nouvelles malheureuses lorsque son domicile de Pacific Palisades aurait été la cible d’une tentative de vol.

Selon TMZ, quatre hommes ont été arrêtés pour tentative de cambriolage après avoir été repérés par la sécurité vers 2 heures du matin HNP mercredi 6 janvier sur la propriété de Dre alors qu’il était encore à l’hôpital. Ils ne sont jamais arrivés à l’intérieur de la maison, mais ont jalonné l’extérieur lorsque la sécurité les a confrontés.

L’icône Death Row a fourni une mise à jour sur son statut mardi soir, affirmant qu’il devrait bientôt quitter l’hôpital et rentrer chez lui.

«Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons vœux», a-t-il écrit. «Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars. One Love!»

Les vœux de la communauté Hip Hop ont afflué de la part d’amis proches et de collaborateurs tels que 50 Cent, Ice Cube, Snoop Dogg et plus encore.