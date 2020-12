Camille Makosso : «Aidez-moi tous à changer. Priez tous pour moi»

A travers une publication sur sa page facebook, ce jeudi 24 décembre 2020, le pasteur ivoirien Général Makosso a demandé pardon aux chrétiens ainsi qu’à sa belle-famille.

Après les obsèques de sa défunte épouse, Tatiana Kosséré, le Général Camille Makosso a décidé de se faire pardonner auprès de toutes ces personnes qu’il a pu heurter dans ces différents messages sur les réseaux sociaux.

«Après les obsèques de mon épouse Dieu m’a mis à coeur de demander pardon aux pasteurs, à tous les chrétiens de Côte d’Ivoire ( catholique, Baptiste, assemblées de Dieu, ect..). J’ai déçu le corps du christ. Mes agissements , mes propos grossiers , vulgaires sur les réseaux sociaux sont déshonorants pour l’église. Je reconnais avoir ternir l’image des pasteurs de Côte d’ivoire. Les pasteurs sont aujourd’hui traités de plaisantins à cause de mes différentes sorties sur la toile. En partant enterrer mon épouse, j’ai encore compris combien de fois l’homme n’est rien. Que la vie est courte. Pardon aux familles ( maternelle et paternelle) de mon épouse; En me défendant dans ce conflit qui nous opposait j’ai tenu des propos méchants à leur encontre. Pardon également à tous ces activistes sur la toile qui ne m’apprécient pas. Aidez moi tous à changer. Priez tous pour moi», a-t-il écrit.

Ce geste très salué par les internautes en l’occurrence les fans du pasteur s’adresse surtout aux chrétiens et à sa belle-famille.