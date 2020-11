Cameroun : Samuel Eto’o victime d’un terrible accident de la route (Photos)

La star nigériane Davido en deuil. Le chanteur et producteur de disques nigérian David Adeleke alias Davido a annoncé la mort de son ami, Genius Ginimbi Kadungure, un mondain zimbabwéen populaire décédé dans un accident de voiture.

Selon certaines informations, Ginimbi est décédée sur place tôt dimanche matin dans un accident de voiture frontal le long de Borrowdale Road, à Harare. Un site d’information zimbabwéen a affirmé que Ginimbi accélérait lorsqu’il s’est écrasé et a été jeté hors du véhicule, qui a ensuite pris feu.

Il était dans le véhicule avec deux autres passagers qui ont été «brûlés au-delà de toute reconnaissance». Alors que le corps sans vie de Ginimbi a été retrouvé à une certaine distance de la voiture en feu.

Le défunt était propriétaire de Pioneer Gas et fondateur de PIKO Group. Pleurant la perte de son ami, Davido a écrit «Un autre ami parti… RIP GINIMBI… rien d’autre ne compte aujourd’hui, fais una faire una pire».

Another friend Gone … RIP GINIMBI ….. nothing else matters today make Una do Una worst

