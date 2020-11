Cameroun : «Samuel Eto’o est à son domicile et se porte bien», Martin Camus (photo)

Le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, est un homme marqué par le deuil. Outre sa femme, Neilia Hunter, et sa fille, Naomi, qui sont mortes dans un accident de voiture en 1972.

C’est un homme marqué par le deuil qui rejoindra la Maison Blanche en janvier 2021. Élu ce 7 novembre, 46ème président des États-Unis, Joe Biden a affronté de terribles épreuves auparavant, en marge de sa carrière politique. Et l’ancien vice-président de Barack Obama a pu compter sur sa femme, Jill, pour l’épauler, pendant ces tempêtes successives…

En effet, outre sa femme, Neilia Hunter, et sa fille, Naomi, qui sont mortes dans un accident de voiture en 1972, Joe Biden a également perdu son fils, Beau, en 2015. Après un accident vasculaire cérébral survenu en 2010, il se battait depuis 2013 contre un cancer du cerveau. Sa disparition, à l’âge de 46 ans fut un tel crève coeur pour la famille Biden que Joe avait à l’époque renoncé à se présenter aux primaires démocrates en vue de l’élection présidentielle de 2016.

«Beau devrait être celui qui se présente à la présidence»

Diplômé l’école de droit de l’université de Syracuse, comme son père, Beau avait occupé le poste de procureur général du Delaware. Papa de deux enfants, il était capitaine au sein de la réserve de l’armée américaine, et vétéran de la guerre en Irak. Un parcours auquel Joe Biden a rendu hommage pendant sa compagne présidentielle.

Dans une interview accordée à 60 Minutes, il avait confié : «Beau a toujours pensé que je devais me présenter et que je pourrais gagner». En janvier 2020, sur MSNBC, il avait ajouté : «Beau devrait être celui qui se présente à la présidence, pas moi», versant des larmes en expliquant aussi : «chaque matin, je me lève (…) et je me dis : ‘est-il fier de moi ?»