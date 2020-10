Cameroun : la chanteuse Daphné se rase la tête, voici les raisons qui sont à la base

Depuis plusieurs jours, une photo de l’artiste camerounaise Daphné avec la tête rasée circule sur la toile. Une image qui choque beaucoup d’internautes et qui suscite un certain nombre d’interrogations. Voici des révélations faites par l’auteur du titre «calée».

Connu sous le nom d’artiste Daphné, de son vrai nom Njie Efundem Daphné, la chanteuse brise le silence ce mardi 29 septembre 2020 en évoquant un souvenir douloureux qui la traumatisé. C’est ce qu’elle explique par ces mots :

«J’ai été violée quand j’étais enfant par quelqu’un dont je ne me souviens pas. J’ai vécu une série de dépressions, d’anxiété et de crises de panique et une détérioration de ma santé due au traumatisme que j’ai subi. Je souffre de crise de panique et je vomis à chaque fois que j’essaie d’être dans l’intimité parce que je sens encore l’odeur forte de la sueur et des flashbacks (…)».

Rappelons que l’année passée, précisément le 17 novembre l’artiste a fait un malaise en plein spectacle au État-Unis dans la ville d’Atlanta. Ce qui explique que l’artiste souffre intérieurement malgré le sourire qu’elle affiche.

Comme réponse servie à ses fans sur les raisons qui l’ont poussé à couper ses cheveux elle explique qu’en 2013 : «j’ai été diagnostiquée, par peur j’ai refusé tout traitement. Dans mes anciennes relations, certains me soupçonnaient d’être lesbienne et d’autres pensaient que j’étais liée par des conditions sataniques étant donné que je ne faisais pas l’amour. D’ailleurs, cela fait exactement 10 ans que je n’ai pas fait l’amour».

Elle renchérit : «Après une crise en 2018 suite aux douleurs vaginales, les médecins m’ont recommandé à des psychologues, notamment le Dr Eyoum, où j’ai directement commencé la thérapie. Grâce à leur prise en charge, j’ai pu surmonter mes dépressions, je suis de plus en plus moins anxieuse et plus confiante. En coupant mes cheveux, j’ai jeté tout ce qui m’entravait. Je peux dire que je suis née de nouveau, prête à redevenir une femme, assertive, intrépide, pleinement autonome». A-t-elle lâché.

Alors il est à souligner que la reine d’afropop veut renaître en faisant fi de son passé. Ces fans l’ont beaucoup soutenu et lui souhaite beaucoup de meilleurs choses. De toute évidence, le courage de Daphné est à saluer. Beaucoup de femmes doivent emboîter ses pas et sortir de leurs mutisme afin de décourager la violence basée sur le genre.

Par Ornella GBEVEGNON (Stag)