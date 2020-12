Burna Boy, Olamide, M. Macaroni, d’autres appellent à la libération d’Omah Lay, Tems

Les chanteurs, Omah Lay et Tems sont actuellement à la mode sur les plateformes de médias sociaux nigérians à la suite de l’annonce de leur détention provisoire dans des prisons en Ouganda.

Les deux chanteurs ont été arrêtés par la police ougandaise pour avoir bafoué les directives Covid-19. Ils ont été arrêtés après leurs performances au Big Brunch, qui s’est tenu au Speke Resort, Wavamunno Rd, Kampala, Ouganda.

Le géant africain, Burna Boy, s’est rendu sur sa plateforme Twitter pour exhorter le gouvernement ougandais à libérer les chanteurs. Il a écrit: «Ouganda… SVP, nous avons besoin de notre peuple à la maison et en sécurité #freetems #freeomahlay»

Ace rap artiste, Olamide avait également prêté sa voix à la sortie des chanteurs. «@PoliceUg @StateHouseUg Free Omah lay and Tems», a posté le chanteur sur sa page Twitter.

Jaywon s’est rendu sur sa page Instagram où il a publié une photo des deux artistes devant le tribunal. Le chanteur a utilisé la section des légendes pour appeler le gouvernement ougandais à libérer ses collègues.

Il a écrit: «L’Ouganda se positionne dans le mauvais sens, avec cet acte insensé… ou vous nous dites que leur immigration n’a pas demandé à Omah Lay et Tems ce qu’ils étaient venus faire dans leur pays. #Freeomahlay #FreeTems.»

L’artiste du moment, Fireboy DML, est allé sur sa plateforme Twitter pour demander à la police ougandaise pourquoi ses pairs étaient maltraités. «Que se passe-t-il? @PoliceUg Pourquoi Omah Lay et Tems sont-ils maltraités?! #FreeOmahLay #FreeTems tout le monde s’il vous plaît, créons plus de sensibilisation à ce sujet, ce n’est plus drôle!» questionna le chanteur.

Le disc-jockey populaire, DJ Spinall, s’est rendu sur sa plateforme Twitter pour informer le président de la Commission nigérians de la diaspora, Abike Dabiri, que deux de ses collègues sont détenus en Ouganda.

«@Abikedabiri, deux de nos stars de la musique @Omah_Lay et @temsbaby ont été arrêtées en Ouganda. S’il te plait fais quelquechose. Je vous remercie. #FreeOmahLay #FreeTems @MFANIGERIA», a-t-il écrit.

Le drôle, M. Macaroni, ne voit apparemment rien de drôle dans la situation difficile actuelle d’Omah Lay et Tems, car il a exhorté tous les Nigérians à élever la voix contre leur détention qui, à son avis, est une configuration.

Il a écrit sur Twitter: «C’est une configuration et nous devons tous unir nos voix !! Omah Lay et Tems se sont-ils invités en Ouganda? Comment arrêtez-vous des artistes nigérians dans votre pays pour un spectacle qu’ils n’ont pas organisé ?? Pourquoi n’ont-ils pas simplement reporté ou annulé l’émission si les émissions n’étaient pas autorisées?»