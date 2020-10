Burna Boy : «les jeunes nigérians égarent leurs priorités»

Le chanteur nigérian Burna Boy a accusé les jeunes Nigérians d’avoir égaré leurs priorités et de se concentrer uniquement sur le fait de gagner de l’argent pour bien paraître.

En effet, lors d’une interview avec Arise News, le jour de la commémoration de l’indépendance du Nigeria, Burna Boy a fait savoir que les jeunes nigerians se perdent dans leurs priorités.

Le chanteur a blâmé l’environnement pour les priorités mal placées, disant qu’il doit y avoir un environnement propice pour que les talents prospèrent.

«Pour moi, le fait est que les jeunes sont actuellement concentrés sur une chose et c’est comment obtenir de l’argent pour regarder voler et acheter des choses qui n’ont pas d’importance. Je suis également coupable parce que c’est l’environnement dans lequel nous nous trouvons, où nos priorités ont été si mal placées, et nous sommes devenus aveugles aux choses qui se passent vraiment. Je ne pense pas qu’il y ait trop de mes amis à qui vous pouvez poser une question historique qui vous donnera une réponse correcte et précise», a déclaré Burna Boy.

Il a ajouté qu’il y a quelques Nigérians respectables pour lesquels il peut mourir parce qu’ils ont fait de grandes choses pour eux-mêmes.

«La beauté est qu’il y a quelques Nigérians durs, des Nigérians respectables pour lesquels je vais donner mon dernier sang; qui l’ont pris sur eux et sont allés partout dans le monde et ont tout fait pour devenir ce qu’ils sont», a t-il indiqué.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer ces personnes, Burna a énuméré Adebayo Ogunlesi, ajoutant qu’elles étaient trop nombreuses pour être mentionnées et ne souhaitaient pas en révéler davantage pour donner une publicité gratuite.

Selon lui, ces personnes sont le seul espoir des jeunes Nigérians parce que les dirigeants nommés ont échoué.