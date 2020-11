Burkina Faso : voici les résultats provisoires des législatives

Au Burkina-Faso, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a proclamé, le samedi 28 novembre 2020, les résultats provisoires des élections législatives.

En attendant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) remporte la majorité des sièges à savoir 56 sièges sur les 127 à pourvoir.

Il est suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) avec 20 sièges et du Nouveau Temps pour la démocratie (NTD) avec 13 sièges. Par contre, l’Union pour le progrès et le changement (UPC) s’en sort avec 12 sièges.

Seuls 15 partis politiques ont pu tirer leur épingle du jeu sur les 126 en compétition avec un taux de participation de 50,70℅.

Répartition des sièges

Alliance pour la Démocratie et la Fédération /Rassemblement Démocratique Africain : 03

Alliance Panafricaine pour la Refondation-Tilgré : 01

Convention Nationale pour le Progrès : 02

Congrès pour la Démocratie et le Progrès : 20

Convergence pour le Progrès et la Solidarité/Genération 3 : 01

Mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso : 02

Mouvement pour le Burkina du Futur : 04

Mouvement du Peuple pour le Progrès : 56

Nouveau Temps pour la Démocratie : 13

Parti pour la Démocratie et le Socialisme : 01

Parti pour le Développement et le Changement : 3

Progressistes Unis pour le Renouveau : 01

Rassemblement Patriotique pour L’Intégrité : 03

Union pour le Progrès et le Changement : 12

Union pour la Renaissance/Parti Sankariste : 05