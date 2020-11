Burkina Faso : voici les résultats provisoires de la présidentielle du 22 novembre

Au Burkina-Faso, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a publié, jeudi, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 22 novembre 2020.

Il ressort de ces résultats que le président sortant et candidat à sa propre succession, Roch Marc Kaboré vient largement en tête des suffrages exprimés avec 57,87% des voix. Il est suivi respectivement du candidat du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), Eddie Komboigo, qui arrive deuxième avec 15,48% des suffrages, et du chef de file de l’opposition, candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré qui s’en sort troisième avec 12,46% des voix.

Il est important de rappeler que Roch Marc Kaboré avait remporté la présidentielle en 2015 dès le premier tour avec 53,49 % des voix, contre 29,65 % pour Zéphirin Diabré.

Résultats provisoires