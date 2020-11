Burkina Faso : le principal opposant Zéphirin Diabré félicite Roch Kaboré pour sa réélection

Vanessa Bryant a raconté comment elle est immédiatement tombée amoureuse de Kobe Bryant, décédée avec leur fille Gianna Bryant, dans un accident d’hélicoptère en janvier.

Sur une photo d’elle et de Kobe à Disneyland, l’ancien mannequin a écrit: «Coup de foudre le 27/11/99 # 21». La date marquait 21 ans depuis que Vanessa et Kobe se sont rencontrés, bien que contrairement à la photo sélectionnée par Vanessa, les deux ne se soient pas rencontrés au parc à thème.

Le couple, qui s’est marié en 2001, s’est rencontré dans un studio d’enregistrement, où la légende de la NBA poursuivait sa passion en dehors du basket-ball: un album hip-hop jamais sorti. Vanessa travaillait comme danseuse de sauvegarde dans un clip vidéo pour «G’d Up» de Tha Eastsidaz.

Kobe est décédé dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, à l’âge de 41 ans, avec sa fille de 13 ans et celle de Vanessa, Gianna, et sept autres personnes. Vanessa, qui a tourné son Instagram à la demande seulement plus tôt cette année, a partagé son chagrin dans un hommage à Kobe et Gianna en août.

«Je suis en colère de ne pas être allé le premier. J’ai toujours voulu commencer pour ne pas avoir égoïstement à ressentir ce chagrin d’amour», a écrit le joueur de 38 ans sur Instagram. «Tu étais censé me manquer. Gigi était censée être ici avec ses sœurs. Ça aurait dû être moi.

Au mémorial public de Kobe et Gianna, Vanessa a parlé de sa vie amoureuse avec Kobe.

«Il m’a offert le cahier et la robe bleue que Rachel McAdams portait dans le film The Notebook. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la robe bleue, il m’a dit que c’était à cause de la scène où Ali revient à Noah. Nous avions l’espoir de grandir. vieux ensemble, comme le film. Nous avons vraiment eu une histoire d’amour incroyable», a-t-elle partagé avec le public du Staples Center.

«Nous nous aimions avec tout notre être, deux personnes parfaitement imparfaites formant une belle famille et élevant nos filles douces et incroyables.»

Elle a ajouté que des semaines avant la mort de Kobe, il lui avait envoyé un texto expliquant comment il «voulait passer du temps ensemble, juste nous deux sans nos enfants parce que je suis d’abord son meilleur ami».

«Nous n’avons jamais eu la chance de le faire», a-t-elle expliqué. «Nous étions occupés à prendre soin de nos filles et à nous acquitter de nos responsabilités quotidiennes habituelles, mais je suis reconnaissant d’avoir ce texte récent. Cela signifie tellement pour moi. Kobe voulait que nous renouvelions nos vœux.