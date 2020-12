Burkina Faso : le Conseil constitutionnel confirme la réélection de Roch Kaboré

Après Pierre Nkurunziza, un autre ancien président du Burundi vient de passer de vie à trépas. Il s’agit de Pierre Buyoya, précédemment Haut représentant de l’UA pour le Mali et le Sahel.

D’après des proches de l’illustre disparu, l’ex-président burundais, Pierre Buyoya serait décédé à Paris des suites de Covid-19. Il a dirigé le Burundi pendant 10 ans. En effet, Pierre Buyoya a pris le pouvoir au Burundi en 1987, à la suite d’un coup de force militaire contre Jean-Baptiste Bagaza. Ce dernier mènera ensuite une politique de “réconciliation nationale”, qui mettra en place la Constitution de 1991.

Cette constitution débouchera sur des élections libres en 1993. A la suite de ces élections, le parti de Pierre Buyoya, l’Union pour le progrès national (Uprona), concède la victoire au Front pour la démocratie au Burundi (Frodebu) de Melchior Ndadaye. Mais il reviendra au pouvoir par la force en 1996.

Condamné en octobre 2020, à la prison à perpétuité par la justice de son pays, pour l’assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaye, l’ex-président burundais a dénoncé un “procès politique” et une “parodie de justice” sans manquer d’annoncer qu’il fera appel de cette décision. Et pour laver son honneur, Pierre Buyoya a démissionné fin novembre de son poste de Haut représentant de l’Union africaine (UA) pour le Mali et le Sahel.