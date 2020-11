Burkina-Faso : Isaac Zida refuse de féliciter Roch Kaboré pour sa réélection

En attendant la validation des résultats proclamés par la commission électorale comptant pour la présidentielle du 22 novembre dernier, la réélection du président sortant, Roch Marc Kaboré n’a pas laissé indifférent le candidat malheureux, Isaac Zida.

Dans un long message adressé à ses compatriotes, jeudi, l’ancien premier ministre burkinabé refuse de féliciter le candidat du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Roch Marc Kaboré, déclaré gagnant, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), publiés, ce jeudi 26 novembre 2020. «j’aimerais bien pouvoir féliciter le candidat déclaré gagnant mais je ne puis pas le faire car ce serait aller contre mes valeurs de féliciter quelqu’un qui n’a pas gagné honnêtement », a déclaré, Isaac Zida, candidat du Mouvement patriotique pour le salut (MPS).

Déclaration de Yacouba Isaac ZIDA

Chers compatriotes

En attendant la suite que réservera le conseil constitutionnel à ces résultats de la CENI… j’aimerais bien pouvoir féliciter le candidat déclaré gagnant mais je ne puis pas le faire car ce serait aller contre mes valeurs de féliciter quelqu’un qui n’a pas gagné honnêtement.

Le MPP et son candidat avaient la possibilité de gagner ces élections d’une manière qui préserve la dignité de notre pays. Mais au lieu de cela nous avons assisté aux méthodes les plus inintelligentes jamais expérimentées comme l’achat de cartes d’électeurs sous projecteurs, séquence digne du tournage d’un court métrage pour le FESPACO. Les scènes qui nous été données de voir relèvent d’un mépris total de la condition des femmes burkinabé. Profiter de l’ignorance et de la misère de ces personnes fragiles de notre société est une attitude ignoble que ne saurait justifier aucune ambition politique. À partir de ces preuves accablantes nous ne savons plus vraiment combien de personnes ont voté en leur nom propre ce 22 novembre et il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher. En plus des fraudes massives, l’organisation même du scrutin était un véritable désastre. Jamais de mémoire de burkinabé un scrutin n’a été aussi mal organisé. Réussir un tel échec relève d’un certain génie et cela laisse penser à une orchestration visant à favoriser justement les tripatouillages auxquels on a assisté sur toute l’étendue du territoire. Il faut avoir le courage de le dire, ce à quoi nous avons assisté le dimanche 22 novembre n’est rien d’autre qu’un braquage électoral, ce qui est très honteux pour notre pays qui plus est se fait appeler le pays des hommes intègres. Les candidats signataires de l’Accord Politique de l’Opposition ont déjà déposé une plainte devant le procureur et le même cadre fera un recours en annulation de cette mascarade appelée élection auprès du conseil constitutionnel. En attendant la suite de ces procédures nous invitons l’ensemble de nos concitoyens au calme et à la sérénité.

À tous les électeurs qui m’ont fait confiance, je vous adresse mes sincères remerciements. Vos voix certes n’étaient pas assez nombreuses pour nous assurer la victoire mais elles ont été très largement suffisantes pour conforter ma conviction que notre combat mérite bien d’être mené et que notre vision d’un Burkina Faso meilleur se réalisera un jour.

Aux vaillants patriotes de mon parti le MPS, je dis encore Bravo et Merci pour le grand travail abattu. Nous n’avons peut-être pas gagné ces élections mais comme l’a si bien dit Nelson Mandela, « nous ne perdons jamais, soit nous gagnons soit nous apprenons »; aussi je dirais que nous avons vécu ensemble une exaltante expérience à travers laquelle chacun de nous a énormément appris des choses qui seront utiles lors des défis à venir. Je vous invite donc dès maintenant à vous préparer pour accueillir nos victoires futures.

Que Dieu accorde à toutes et à tous la santé et la force et qu’il comble de sa paix notre cher pays le Burkina Faso !!!

SEM Yacouba Isaac ZIDA