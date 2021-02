Bundesliga : voici le point des rencontres de l’après-midi

Découvrez les résultats des matches disputés dans l’après-midi de ce samedi 13 février 2021 avec le championnat allemand.

Bayer Leverkusen 2-2 Mayence

Le Bayer Leverkuserne recevait Mayence cet après-midi sur sa pelouse. Les locaux ont été surpris dans leur jardin, car, ils avaient très bien l’avance suite aux buts de Alario (14e) et Schick (85e). Mais les visiteurs ont répliqué en trois minutes en arrachant un nul : des réalisations signées Glatzel (89e) et Stoger (90e +2). Défaite inattendue !

Hoffenheim tient tête à Borussia Dortmund : 2-2

La défaite surprise de la journée. Haarland et les siens ont passé un week-end peu appréciable. Alors qu’ils avaient l’avantage sur leur vis a vis grâce à un but de Sancho (24e), Hoffenhem égalise le score par Dabbur (31e). Après la pause, il double la mise grâce Bebou (51e). Mais Earling Haaland répond à la 81e (2-2). Les deux équipes se sont ainsi séparées sur le partage des points.

Stuttgart et Hertha Berlin se neutralisent : 1-1

Dixième au classement général avec 25 points, le Stuttgart n’a pas mieux fait qu’un nul. Il a été déstabilisé par Herta Berlin qui occupe la 15e place au classement avec 17 points. Kalajdzic (45e +2) a été le buteur pour Stuttgart et Netz (82e) pour le Hertha Berlin.

Werder Brême et Fribourg dos à dos sec !

C’est la journée des matchs nuls en Allemagne. Et celui-ci a été sans buts. Werder Bremen et Fribourg n’ont pris aucun risque et se sont séparés sur un nul et vierge (0-0).