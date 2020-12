Bundesliga : voici le point de la journée

Dans le cadre de la 12e journée en Liga ce samedi, l’équipe de Séville a tiré son épingle du jeu en battant Getafe (0-1), pendant que Valencia manquait d’inspiration face à Athlétic Bilbao (2-2).

La première rencontre au niveau de Valencia a été un peu turbulente. Les occasions se sont multipliées de part et d’autres surtout avec Racic qui a failli ouvrir le score à la 24e minute et Williams qui voit son but refusé à la 47e après que Soler a déjà ouvert le score (26e).

Ainsi, à la 55e et 83e minute, Bilbao égalise le but et double la mise grâce à Villalibre et Raoul Garcia sur penalty. Mais les locaux très attentifs égalisent à leur tour (2-2, 83e) et arrachent 1 point. Les deux équipes sont respectivement 10ème et 11ème avec 14 points.

Du côté des Sevillans, le match a été moins agité avec peu d’occasion observée. Ce qui se montre par le score dont l’unique but a été le fruit d’un contre son camp. Néanmoins, le FC Séville a grimpé au 5e rang avec 19 points au compteur.