Bundesliga : Dortmund veut recruter le gardien camerounais Onana

Dans le soucis de renforcer ses cages, le Borussia Dortmund serait entrain de penser à un nouveau recrutement, et il s’agit de Onana, d’après Le quotidien Sport.

Pur produit de la Masia et ancien joueur du FC Barcelone, André Onana est l’un des joueurs et portiers les plus capés de l’Afrique. Il détient un talent haut qui ne cesse de séduire les clubs de l’Europe.

De nombreuses équipes se sont intéressées à lui depuis qu’il a intégré l’équipe première lors de la saison 2016-17, y compris le FC Barcelone lui-même.

Arrivé à Ajax Amsterdam en 2015 après son départ de la Masia, le gardien de but camerounais a signé de belles performances avec le géant club néerlandais. De très belles prestations qui pourraient l’envoyer en Bundesliga.

Il s’agit du club de l’attaquant norvégien Harlaand. Selon ‘Sport’, le Borussia Dortmund veut Onana. Le club allemand de la première division veut régler ses soucis et compte faire avec l’international camerounais.