Bundesliga : Cébio Soukou et Arminia Bielefed gagnent enfin !

Lewandowski a dévoilé sa charme à Lionel Messi. Il pense qu’il est un talent si unique qu’il pourrait bien s’écouler 100 ans avant qu’on ne voit un autre joueur de cet acabit.

Le Polonais Robert Lewandowski n’est plus a présenté. Il est la machine à but de la Bavière et il l’a prouvé plusieurs fois par ses prestations…

L’année dernière, il a été l’un des tops de Hansi Flick qui a permis aux bavarois de tout rafler. Lewandowski s’est en sorti avec le trophée de meilleur buteur en Bundesliga et si le ballon d’Or n’était pas annulé, il pourrait être le vainqueur de la saison 2019-20.

Néanmoins, il reconnaît que Lionel Messi a aussi une qualité richissime. Plus loin, l’attaquant polonais déclare que Messi «est un grand joueur, l’un des plus grands de l’histoire du football.»

«Je sais que les attentes autour de lui sont énormes et ce qu’il a déjà réalisé en tant que footballeur est quelque chose que personne ne réalisera peut-être. Peut-être que vous devez attendre 100 ans pour que quelqu’un comme lui naisse de nouveau. Avec ce qu’il a déjà fait, il est et sera l’un des plus grands de toute l’histoire», a-t-il ajouté au micro de Ole.