Bundesliga : Bayern Munich brille sans forcer !

Les Bavaroise ne forcent pas, ce samedi en début d’après-midi ils ont dominé l’équipe de Stuttgart dans un match un peu frustré au début (1-3).

À la 20e minute, Stuttgart lance une contre-attaque rapide menée par Wamangituka sur la droite, et le jeune Tanguy Coulibaly, 19 ans, inscrit son premier but en Bundesliga et donne l’avantage à son club (1-0).

Mais, à la 38e minute, Coman égalise d’une frappe au premier poteau, et à la 45e minute, la machine à but Robert Lewandowski entre en scène avec un tir fuyant qui permet de prendre l’avantage juste avant la mi-temps (1-2).

Dans l’espoir de répondre à Bayern Munich, Stuttgart se fait encaisser un troisième but. Douglas Costa réalisera un autre exploit individuel en fin de match pour s’imposer 3-1 et sceller la victoire bavaroise. Les champions d’Europe poursuivent ainsi dans leur lancée avec un objectif limpide.