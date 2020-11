Bundesliga : Bayern dompte Dortmund et s’offre la 1ère place !

Après la réussite de Manchester United s’en suivent celles de Crystal Palace contre Leeds United (4-1) et de Chelsea face à Sheiffield United (4-1).

Crystal Palace renverse Leeds United dans son jardin !

La huitième journée de Premier League se poursuit ce samedi et Crystal Palace (14e) croisait le fer avec Leeds United (12e). L’objectif pour les deux équipes était simple, revenir dans la première partie de tableau. Et Crystal Palace entrait parfaitement dans le match avec un un doublé de Scott Dann bien servi par Eberechi Eze (12e et 22e). Avec un (2-0) Leeds United égalisait via Patrick Bamford, mais le but fut refusé (17e).

Mais grâce à Patrick Bamford suite à un bon mouvement collectif (2-1, 27e) Leeds a réduit le score . Peu avant la pause, Helder Costa déviait le ballon dans ses propres filets (3-1, 42e). Avec un peu plus de marge, Jordan Ayew marque le quatrième but (4-1, 70e) en fin de rencontre. Suite à cette victoire, Crystal Palace remonte à la sixième place. Leeds United quant à lui a dégringolé.

Chelsea corrige Sheiffield !

Les Blues de Frank Lampard ont confirmé leur forme ce soir. Face Sheiffield sur leur propre terrain, Thiago Silva et les siens ont empoché trois points avec 3 buts dans le sac (4-1). Le défenseur brésilien a été même auteur d’un but à la 77e. C’est sa première réalisation sous la tunique des Londoniens.