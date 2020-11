Bundesliga 2020-21 : le classement actuel des buteurs !

Après six journées passées en Allemagne pour le championnat, recevez ici le classement des buteurs de la saison 2020-21.

L’année dernière c’était Lewandowski, et cette année l’histoire semble se répéter. En tout cas c’est ce qu’on peut retenir après six journées de championnat.

Le Polonais est de nouveau en tête du classement des meilleurs buteurs avec un total de 10 buts en 5 rencontres jouées. La machine à but bavaroise est suivie de Andrej Kramaric, international croate d’Hoffenheim qui a déjà inscrit six buts en trois matchs pour le moment, et se trouve seul à la seconde place.

À la troisième et quatrième place se trouvent deux joueurs à 5 réalisations. Il s’agit de Lucas Alario, buteur du Bayer Leverkusen (5 buts en 5 matchs) et de Erling Haaland très en forme avec le Borussia Dortmund (5 buts en 5 matchs).

Pour le reste du haut de ce classement se logent quatre joueurs avec quatre buts : Serge Gnabry (Bayern Munich), Niclas Füllkrug (Werder Brême) et André Silva (Francfort).