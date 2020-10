Brenda Biya : «…Je m’en fous des nerveux, les cordes toujours disponibles pour les jaloux.»

L’ex de DJ Arafat continue de faire des ravages grâce à son style vestimentaire. La belle comédienne ose une robe vraiment très transparente et fait sensation sur la toile.

La tenue vestimentaire de la belle Emma Lohoues lors de la cérémonie des Primud, continue de susciter des débats. La belle actrice ivoirienne, s’est véritablement illustrée lors de la soirée de l’édition 2020 du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler.

Désignée maîtresse de cérémonie, l’ex copine de feu Dj Arafat était vêtue d’une somptueuse robe transparente, laissant entrevoir quelques parties de son magnifique corps. Cependant, son style a été sévèrement critiquée après cette soirée.

Mais face à cette vive polémique suscitée par sa robe, Emma Lohoues a décidé de briser le silence et de ne pas se laisser faire. Ainsi son discours de recadrement a été l’un des plus direct et claire pour ses haineux.

«Je n’ai de compte à rendre à personne! Ma tenue, je l’ai kiffée. Donc, pas besoin de la justifier. Vous êtes toujours là à trembler derrière vos claviers, pendant que vos vies ne sont pas meilleures que nous, que vous pointez constamment du doigt.

Vous avez vos erreurs, vos cadavres dans le placard, vos frasques. Je pense que vos verbiages creux sur la toile sont sûrement une thérapie pour refouler votre triste réalité mais ce n’est sûrement pas celle qui vous aidera à en sortir.

Ne vous occupez pas de vous hein, regardez Emma Lohoues et restez à dire, tu es une star, tu dois donner l’exemple. Avant d’être une STAR, je suis humaine comme vous et donc, pour rien au monde, je ne serai quelqu’un d’autre pour vous faire plaisir».

Emma Lohoues a fait savoir qu’elle n’est en aucun cas responsable de l’éducation de personne. «En ce qui concerne l’éducation de vos enfants, ce n’est pas à moi de la faire. Si vous avez échoué en tant que parents, ne cherchez pas autrui pour gérer vos échecs !», a-t-elle lâché.