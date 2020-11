Boxe : Tony Yoka s’est fracturé la main dès le début du combat !

Dans des propos relayés par L’Équipe, Tony Yoka a expliqué s’être fracturé le quatrième métacarpe et avoir dû se rendre à l’hôpital.

Il n’était d’ailleurs pas le seul : «Au troisième ou quatrième round, en frappant sur l’arrière de son crâne, quand il a baissé la tête. Je l’ai senti de suite, je ne parvenais plus à donner ma droite en ligne. Comme j’avais moins de douleur en crochet, j’ai dû adapter ma stratégie. Impossible de le tenir à distance, j’ai dû rester au près, accepter le combat en corps-à-corps.

J’ai eu à coeur de resté très assidu dans ma boxe. À chaud, avec l’adrénaline, on relativise la douleur. Ça change une fois le combat terminé. J’ai serré la main de mon coach et j’ai eu vraiment mal. Je suis parti au CHU de Nantes. Figurez-vous que j’étais dans un box médical, j’attendais le compte-rendu de ma radio. Et là, ils ouvrent les rideaux et je vois Hammer. Il était en train de se faire recoudre l’arcade».

Victorieux de Christian Hammer pour son 9e combat chez les professionnels, Tony Yoka a eu plus de mal à s’imposer contre l’Allemand.