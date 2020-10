Booba : le rappeur semble se réjouir du licenciement récent de Benjamin Chulvanij

Le sixième album studio d’Ariana Grande s’intitulera Positions. C’est ce que la chanteuse a dévoilé dans un savant teasing sur Instagram. On peut y voir la chanteuse taper le titre, très lentement, sur le clavier d’un ordinateur portable.

Par ailleurs, deux compte-à-rebours ont fait leur apparition sur son compte officiel. L’un d’eux se termine le 23 octobre et l’autre le 30 octobre. En toute logique, le premier correspond à la date de sortie du premier single extrait de son album, qui devrait quant à lui sortir la veille d’Halloween.

Trois ans, trois albums

Positions est le troisième album studio de l’interprète de God Is a Woman en seulement trois ans – le sixième en tout de sa discographie. Ariana Grande a publié l’année dernière Thank U, Next, qui a marqué la fin de ses fiançailles avec Pete Davidson.

Le précédent, Sweetener, est sorti en 2018 et était le premier disque proposé par la chanteuse après l’ attentat de Manchester qui avait endeuillé sa tournée Dangerous Woman.

L’actualité d’Ariana Grande est décidément chargée. La chanteuse est aussi annoncée à l’affiche de Don’t Look Up, le prochain film d’ Adam McKay, qui mettra également en vedette Leonardo Ariana Grande : la chanteuse dévoile le titre et la date de sortie de son prochain album, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett ou encore Tomer Sisley et Matthew Perry. Cette comédie sera diffusée directement sur Netflix.