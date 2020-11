Booba dévoile son nouveau titre «5G» dans lequel il mentionne Nabilla !

Il y a quelques heures, Booba a enfin dévoilé son tout nouveau titre intitulé «5G» ! En musique, le rappeur a d’ailleurs passé en revue toute l’actualité sans oublier de faire un clin d’oeil à Nabilla.

A ce jour, qui ne connait pas Nabilla ?! Figure incontournable de la télé réalité, elle a su construire un véritable empire aux côtés de son mari Thomas.

Depuis plusieurs années, le couple vit d’ailleurs loin des regards indiscrets à Dubaï avec le petit Milann. Et visiblement, tout roule pour eux. Et leur bonheur fait plaisir à voir.

En véritable femme d’affaires, Nabilla gère aussi avec brio sa marque : «Nabilla Beauty». Et toute sa communauté s’arrache tous ses produits cosmétiques. Ambitieuse, la star multiplie aussi les partenariats avec les plus grands labels. Son parcours inspire autant qu’il intrigue.

A ce jour, la jolie brune est d’ailleurs l’une des influenceuses les plus populaires du moment. Tous ses looks sont souvent analysés et copiés par ses abonnés. Dernièrement, elle a aussi fait la Une du ELLE Arabia. Inutile de vous dire que son incroyable shooting a fait sensation sur la Toile. La preuve en image !

Il y a quelques jours, Nabilla a aussi passé un séjour de rêve à Miami. Dans ce coin paradisiaque, la star a d’ailleurs fait de multiples activités avec les siens. Et ce petit break au soleil lui a fait le plus grand bien. A présent, elle est de retour à Dubaï !

Toujours connectée, Nabilla a aussi eu une petite surprise sur la Twitter ! Cette nuit à minuit, Booba a dévoilé son tout nouveau titre «5G» extrait de son prochain album «Ultra».

Disponible sur différentes plateformes, les internautes étaient d’ailleurs au taquet pour le découvrir. Et visiblement, le son a aussi été validé par grand nombre des fans de l’influenceuse.

Comme à son habitude, le rappeur a de nouveau utilisé sa plume pour aborder différents sujets d’actualité. Et il n’a d’ailleurs pas omis de faire un petit clin d’oeil à Nabilla !

«2020, je mets le Pape et Nabilla sur l’même tableau», a ainsi conclu B2O dans son morceau qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ! Les internautes ont visiblement adoré cette malicieuse métaphore du papa d’Omar et de Luna ! Au même titre que la principale concernée.