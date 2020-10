Bonne nouvelle : Nomcebo Zikode signe un gros contrat international

Le hit mondial «Jerusalema» que la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode a co réalisé avec Master KG lui aura ouvert une grande porte. Elle vient de signer un contrat d’édition exclusif avec Sony / ATV.

Depuis que Master KG a co-réalisé le titre à succès Jerusalema avec Nomcebo Zikode, elle est devenue un nom connu localement et internationalement. Le clip affiche actuellement plus de 200 millions de vues sur Youtube.

Ce jeudi 29 octobre, Sony / ATV a annoncé avoir signé un contrat d’édition exclusif avec la chanteuse compositrice Nomcebo Zikode a joué un rôle majeur dans la création du hit mondial Jerusalema de Master KG.

Cet accord englobe tout le catalogue de musique la la sud-africaine, y compris son nouveau hit Xola Moya Wam. Nomcebo Zikode est enthousiasmée par son contrat avec Sony. Elle dit que tout a été surréaliste et que Jerusalema a changé sa vie pour le mieux.

«L’expérience d’avoir un succès mondial a été phénoménale. Je suis très heureuse de travailler avec une maison telle que Sony / ATV, la société d’édition numéro un qui a une si grande empreinte mondiale», a-t-elle indiqué. «Cette année a été incroyable, avec le succès de Jerusalema et le grand accueil de mon album Xola Moya Wam.

J’ai hâte de voir où me mène cette relation avec Sony / ATV. J’apprécie la confiance et la conviction que Rowlin, Munya et la famille mondiale Sony / ATV ont en moi, surtout leur volonté de ne faire que de mon mieux», a déclaré Nomcebo Zikode.

L’équipe de Sony International est également ravie de signer un accord avec l’un des artistes les plus en vue du moment. Président international de Sony / ATV Music Publishing, Guy Henderson estime que le meilleur reste à venir, et que la star réalisera de grandes choses sous Sony.

«Je suis ravi que Nomcebo ait décidé de rejoindre Sony / ATV. Un merveilleux auteur-compositeur avec une grande voix, Nomcebo a co-écrit l’un des meilleurs succès mondiaux de 2020», a indiqué M. Henderson.

«En tant que Sud-Africain supervisant les sociétés internationales de Sony / ATV à travers le monde, cela me donne un frisson supplémentaire que mon équipe puisse travailler non seulement sur un hit mondial écrit en Afrique du Sud comme Jerusalema, mais sur toutes les autres chansons que Nomcebo a écrites.

Avec son talent et la machine créative mondiale Sony / ATV derrière elle, Nomcebo réalisera de grandes choses», a-t-il poursuivi, à propos de l’accord exclusif. Nomcebo Zikode est née à Kwazulu Natal, à Hammersdale. Elle a gagné en popularité en 2018 après que le DJ populaire, Ganyani l’a présentée sur son morceau «Emazulwini».