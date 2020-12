Bonne nouvelle : l’album nigérian le plus diffusé de Burna Boy sur Spotify en 2020

Le récent album de Burna Boy, Twice As Tall, a été désigné comme l’album nigérian le plus diffusé sur la plate-forme de streaming, Spotify, en 2020.

Cela vient peu de temps après, l’album a valu au chanteur sa deuxième nomination aux Grammy Awards. Le géant africain auto-acclamé a obtenu la première place sur l’album nigérian le plus écouté sur Spotify en 2020 avec plus de 64 millions de streams à son actif. La note concerne les albums sortis en 2020.

Selon la plate-forme de streaming, en deuxième place sur le chat de la musique nigériane la plus diffusée, cette année est «Made In Lagos» de Wizkid, tandis que la chanteuse, Celia de Tiwa Savage arrive troisième.

L’album Twice As Tall a le rappeur américain et magnat des affaires, Sean ‘Diddy’ Combs, ainsi que Bose Ogulu, la mère de Burna, comme producteurs exécutifs.

L’album Get Lay’d d’Omah Lay s’est classé quatrième sur le classement avec 10 millions de flux tandis que Adekunle Gold, Afropop Vol 1, s’est classé cinquième avec 9,6 millions de flux.

Chanteur légendaire, l’album Warrior de Tubaba a suivi avec 9,18 millions de flux tandis que la chanteuse Fem, l’album A Better Time de Davido a 9,15 millions de flux sur Spotify, ce qui en fait le septième album le plus diffusé au Nigeria.

Artiste YBNL, l’album Apollo de Fireboy s’est classé huitième du classement avec 7,93 flux. En outre, l’album King of Love de Kizz Daniel s’est classé neuvième avec 7,69 millions de flux et l’album Colors & Sound de Niniola est le 10e album le plus écouté au Nigeria cette année avec 7,61 millions de flux.