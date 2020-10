Blé Goudé invite une nouvelle fois Ouattara à suspendre sa campagne et à reporter les élections

A la faveur d’un point de presse, ce mercredi 21 octobre 2020, le président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée (Cos/Lépi), Gilbert Bagana a annoncé la prorogation de la période d’affichage du fichier électoral national de quelques jours.

Bonne nouvelle pour les retardataires. Ils disposent désormais de quelques jours pour procéder à d’éventuelles corrections sur leurs données personnelles sur le fichier électoral. C’est la décision majeure issue de la session du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée (Cos/Lépi), tenue le mardi 20 Octobre 2020.

Prévue pour prendre fin le mercredi 21 octobre, l’opération d’affichage et de consultation de la liste électoralesm a été prorogée jusqu’au 31 octobre, soit un délai supplémentaire de 10 jours. «L’opération est solennellement prorogée. Que personne ne dise qu’il n’a été informé ou qu’ils n’a pas eu le temps nécessaire», a indiqué le président du Cos/Lépi, Gilbert Bagana.

A l’en croire, la procédure de correction de données personnelles ou de transfert d’un poste de vote à un autre a été également simplifiée. Ainsi, il suffira désormais pour les citoyens de faire la photocopie simple de leur carte d’électeur et d’inscrire au verso le nouveau poste de vote choisi pour que le transfert soit fait. Tout en exhortant les populations à ne pas céder leurs cartes sous aucun prétexte, il les a invitées surtout les retardataires à sortir massivement afin de se mettre au pas.

Signalons que l’opération d’affichage du fichier électoral national vise notamment à vérifier la présence des noms, prénoms et des informations concernant chaque citoyen en âge de voter, réintégrer tous ceux qui auraient été précédemment omis ; inscrire tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités requises par la loi pour figurer sur le fichier électoral national, prendre en compte tout citoyen Béninois figurant sur le Fichier électoral et réclamant des modifications sur ses données personnelles ; toute personne naturalisée au cours de l’année ; tous les immigrants remplissant les conditions pour être électeur ; et à satisfaire tous les électeurs qui figurent sur le fichier électoral et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de vote.