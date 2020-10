Blé Goudé après l’entretien de Gbagbo : “…vous avez parlé fort”

Lors de son entretien sur Tv5, on a vu un Gbagbo qui ne manque rien de ses atouts et attributs. L’homme est apparu en forme et répondant sans fioriture aux multiples questions de Denise sur Tv5. Il n’a manqué d’envoyer quelques pics à son frère Ouattara.

L’homme brûle d’envie de rentrer au pays mais l’Etat ivoirien refuse de lui délivrer en plus d’un passeport diplomatique, un passeport ordinaire.

Et il se demande comment ”Quelqu’un qui vient de prison, on ne lui interdit pas de rentrer dans son village”.

” Je ne les comprends pas. Enfin, je les comprends. Mais, c’est une mauvaise manière de vivre ça. ça fait partie des règles non respectées. Parce que même dans nos villages, quelque soit le pays africain, quelqu’un qui vient de prison, on ne lui interdit pas de rentrer dans son village. On vient on lui dit d’abord ” Yako” ( mot de réconfort en langue Baoulé). Chacun lui apporte du riz, de l’huile, de la viande etc. Et si on a des problèmes avec lui, après qu’il se soit installé, on les règle “, s’est étonné Laurent Gbagbo, pas très surpris de l’attitude du régime Ouattara.

Sur la question des relations entre lui et Ouattara pour ramener définitivement la paix, Laurent Gbagbo ironise ” Mais, c’est lui le président. Moi, je ne suis qu’un prisonnier. Tant que je ne suis pas rentré chez moi, je me considère encore, un tout petit peu, comme un prisonnier. J’ai été acquitté mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, cet acquittement a un goût d’inachevé “, a déclaré celui qui attend encore une décision de la CPI pour être définitivement fixé sur son sort judiciaire.

Laurent Gbagbo n’a pas vraiment aimé les tracasseries en cours pour lui refuser son passeport ordinaire. Et, il a tenu à le dénoncer à sa façon. ”Voir l’ex-président de la République aller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire demander un passeport, c’est un peu honteux pour le pays non ! “, s’est-il offusqué.

Pour lui, en effet, ”il y a des choses qui se font quand on est éduqué, quand on est civilisé, quand on mène une politique correcte”. Sur ce point précis, l’ex-président ivoirien estime qu’Alassane Ouattara “manque d’élégance”. Ace sujet, Laurent Gbagbo, parlant de Ouattara pense ”qu’on ne refait pas un homme”.