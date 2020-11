Billboard : Cardi B répond froidement à ses détracteurs au sujet de sa nomination

Nabilla est aux anges ! Elle vient d’être tata pour la première fois de sa vie suite à la naissance du fils de son frère Tarek le 11 novembre dernier.. Et inondée de joie, sa belle-soeur Camélia raconte sa première expérience dans une story postée sur Snapchat.

En effet, la belle-soeur de Nabilla avait annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Elle avait accompagné la photo de la légende suivante : «Je me demande encore comment j’ai fait pour vivre sans toi, tu as donné un sens à ma vie mon fils».

Ce jeudi 19 novembre, Camélia se confie pour la première fois sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émotion était au rendez-vous. Sur son compte Snapchat elle déclare : «Ça a été mon moment destress. Quand le médecin est arrivé, j’étais pas bien, je le voyais comme mon ennemi.»

«Tarek ne voulait pas regarder, j’étais vraiment pas bien, je faisais des bruitet en fait j’ai rien senti. Donc moi en tout cas, je l’ai très bien vécu.»

«Quand je me réveille d’une heure de sieste, la sage-femme arrive et contrôle mon col, j’étais alors ouverte à 9 cm. Donc on passe au boulot.»

«En soit l’accouchement a duré 15 minutes. Je n’ai vraiment pas poussé longtemps. Et voilà, je lai trouvé trop beau, j’ai senti son odeur.. Avec Tarek on a donc chialé tous les deux, on était dans un bonheur, dans une bulle. C’est indescriptible.»

La petite anectode cocasse de Camélia après l’accouchement !

Dans la suite, Camélia raconte également une anecdote assez étonnante : «Quand mon fils né, je vois un caca… je me dis que c’est pas moi qui viens de faire ça et non on me dit : C’est votre petit loup qui vient de faire caca. Il a fait caca dès sa sortie».

La joie de Nabilla !

Suite à cette nouvelle, Nabilla avait alors montré sa joie sur Instagram par un mes posté : «Il est magnifique, trop beau, c’est un truc de fou. Je suis trop contente. J’espère pouvoir le revoir aujourd’hui ou plus tard quand ils seront sortis de l’hôpital.»