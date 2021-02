Bien qu’il ne joue jamais, Eden Hazard a reçu un cadeau luxueux du Real Madrid qui a rendu les fans furieux

Le 10e joueur du Real Madrid a généré de l’inconfort car il a reçu un cadeau luxueux sans rien apporter à l’équipe et malgré un salaire de 13 millions d’euros.

Ce mercredi 24 février, le Real Madrid joue son match aller pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Atlanta, même s’il ne comptera pas plus de la moitié de l’équipe, en raison des malheureuses blessures de quelques joueurs qui ne le permettront pas. eux de jouer contre l’équipe italienne à égalité.

L’équipe de Zinedine Zidane n’aura pas neuf joueurs pour affronter Atalanta. Parmi les principales absences, il y a Eden Hazard, Karim Benzema, Sergio Ramos et Dani Carvajal, qui font partie de la colonne vertébrale de l’équipe depuis plusieurs saisons, ce qui inquiète sans aucun doute les fans du Real Madrid.

La Ligue des champions est l’objectif principal du Real Madrid cette saison, mais les choses ne vont pas bien au sein de l’équipe des Merengue. Pourtant, les joueurs reçoivent tous les cadeaux habituels des sponsors. Celle qui a attiré le plus d’attention mais qui a suscité beaucoup de critiques de la part des fans est la voiture de luxe qu’Eden Hazard a reçue.

Les fans du Real Madrid ont été très contrariés quand ils ont vu comment l’un des principaux sponsors lui a donné une voiture AUDI de luxe qui, bien que faisant partie d’un accord obligatoire, avec le salaire de 13 millions d’euros d’Eden Hazard à l’équipe de la capitale espagnole est plus que suffisant, ou c’est ce que les fans pensent.

Eden Hazard, comme le reste de ses coéquipiers, a reçu une AUDI luxueuse et dans la vidéo où la marque livre les véhicules à l’équipe principale du Real Madrid, les fans ont montré leur mécontentement au joueur de l’équipe nationale belge qui, jusqu’à présent, échoue à être la contribution que chacun souhaite.

Les chiffres d’Eden Hazard au Real Madrid

Avec le maillot du Real Madrid, Eden Hazard a disputé six matchs au cours de la saison 2020-2021. Il a un total de 385 minutes, 2 buts, 1 passe, 220 passes et 190 passes, ce qui génère une efficacité de 89% mais comme il joue si peu et passe la plupart du temps en récupération, cela signifie que les fans de Zidane l’équipe ne pense pas bien à lui.