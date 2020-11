Biden :«Nous allons gagner cette élection avec une claire majorité», Trump promet se battre en justice

72 heures après les élections, aucun des deux candidats à la présidentielle américaine n’a passé, vendredi soir, la barre des 270 grands électeurs nécessaires pour l’emporter.

En Pennsylvanie, Géorgie, Arizona et Nevada, Joe Biden, premier, se rapproche lentement mais surement de la Maison-Blanche mais Donald Trump promet de continuer de résister en criant au complot et à la fraude. Les dépouillements sont toujours en cours dans cinq États-clés.

Trois jours après la fermeture des bureaux de vote, on ne connaît toujours le nom du 46e président des États-Unis. Joe Biden se trouvait vendredi soir à quelques encablures de la Maison Blanche. Face à lui, Donald Trump ne semble pas prêt à s’avouer vaincu : sans apporter de preuve, le président sortant a dénoncé une élection « volée ».

Signe de la confiance régnant dans le camp démocrate, l’ancien vice-président de Barack Obama s’est exprimé vendredi depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, pour la troisième fois depuis mardi, jour du scrutin.

«Nous allons gagner cette élection avec une claire majorité », a déclaré Joe Biden se félicitant du nombre record de voix obtenue au niveau national.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk

Si aucun grand média américain n’a encore désigné le vainqueur, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a jugé « évident» que Joe Biden allait «gagner la Maison Blanche».

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020