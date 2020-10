Biden : le «refus» de Trump de condamner les suprémacistes blancs est «stupéfiant»

Elizabeth Chambers semble refuser de rentrer des Iles Caïmans où elle demeure avec leurs enfants depuis le début de la pandémie

Armie Hammer a décidé de faire appel à la justice afin de revoir ses enfants. Lorsque la pandémie a éclaté, l’acteur et son épouse, Elizabeth Chambers, ont décidé de partir aux îles Caïmans avec leurs enfants. Mais après quelques semaines, le couple a rompu et la star de Call Me By Your Name est alors retourné à Los Angeles, seul.

Or, d’après les documents juridiques obtenus par The Blast, Armie Hammer affirme que son ex-femme avait promis de revenir rapidement avec leur fille Harper Grace, 5 ans, et leur fils Ford, 3 ans, ce qu’elle n’a pas fait.

Elizabeth Chambers aurait-elle menti ?

«A ce jour, Elizabeth et les enfants sont restés aux îles Caïmans et Armie n’a pas vu ses enfants depuis plusieurs mois maintenant. Cependant, Armie espère sincèrement qu’Elizabeth n’essaie pas de limiter ses contacts avec leurs enfants, et que sa récente décision de garder les enfants aux îles Caïmans loin de leur père est un effort bien intentionné mais malavisé pour gérer la pandémie actuelle», ont déclaré les avocats de la star.

Selon Armie Hammer, les avocats d’Elizabeth Chambers lui avaient fait savoir que les vols étaient limités mais qu’elle et les enfants reviendraient par le premier vol disponible en octobre. Mais alors qu’octobre est déjà bien entamé, l’acteur est toujours dans l’attente de revoir ses enfants.