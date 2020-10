Benzema réagit sur sa non sélection en équipe de France !

Dans une interview accordée à Movistar, ce mercredi, Karim Benzema est revenu sur son boycotte en Équipe de France et ses problèmes avec Didier Deschamps. Ce qu’il ne regrette pas.

Alors qu’il est performant et l’a prouvé mainte fois avec le Réal Madrid, Didier Deschamps a préféré le mettre à l’écart depuis des années.

Et Karim Benzema aussi a profité de l’occasion pour se coller au Réal Madrid. Mais après un long moment, il a décidé de rompre avec le silence. Au cours d’une interview, l’attaquant s’est expliqué.

«J’avais un problème et je me suis dit je dois parler au coach. Mais je n’ai jamais eu d’explication. Je pense que ça venait d’en haut. Et c’était fini. La bonne chose est que ça m’a permis de me reposer davantage et d’être à 100% pour le club, Madrid. Ça ne faisait pas mal de voir qu’ils étaient champions du monde, je voulais être là, bien sûr, mais j’ai gagné des titres de champions… Beaucoup de titres. Honnêtement, ça m’a fait plus de mal qu’ils ne me donnent pas d’explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde. Mais peu importe , je me concentre sur mon club et c’est fini.»