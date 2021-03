Bénin : voici la liste concoctée par Michel Dussuyer pour les Éliminatoires CAN 2022

Pour répondre à la convocation de Michel Dussuyer, le gardien béninois Fabien Farnolle a déjà fourré le sol béninois depuis ce dimanche.

En prélude de la double confrontation pour les éliminatoires CAN 2022, l’entraîneur des béninois Michel Dussuyer n’a encore rendu officiel la liste des joueurs convoqués. Mais cette dernière serait déjà à la disposition de la Fédération béninoise de football (FBF).

Et d’ores et déjà, les joueurs manifestent leur joie pour retrouver la sélection nationale. Dans l’après-midi de ce dimanche, l’attaquant Michael Poté a annoncé sa présence dans le groupe via un message posté sur sa page facebook officielle : «Et maintenant, place à la sélection».

Un peu plus tard dans la soirée, des sources nous informe que Fabien Farnolle qui vient de signer récemment un nouveau contrat serait déjà au pays. Il est d’ailleurs le premier écureuils à répondre à l’appel de Michel Dussuyer et de la FBF. Les autres sont donc attendus dans la journée.