Bénin : un présumé auteur de publications à tendance pédophile sur la toile, jeté en prison

Soupçonné d’être à l’origine de publications faisant l’apologie de la pédophilie sur la toile, un homme de la quarantaine a été mis aux arrêts et placé en détention provisoire.

Fin de parcours pour un quadragénaire, identifié comme auteur de publications à tendance pédophile et de harcèlement sur mineur. Interpellé, le présumé auteur desdites publications a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès dans les prochains jours.

Son arrestation intervient près de cinq mois après, suite à des alertes persistantes des internautes parvenues aux équipes du gouvernement du Bénin sur une série de publications à tendance pédophile sur les réseaux sociaux.

D’après la page Facebook du Gouvernement du Bénin qui a rapporté l’information, les investigations sont en cours aux fins de retrouver « d’autres auteurs de ce type d’actes et de publications similaires sur les réseaux sociaux ainsi que les victimes les ayant subi ».

En effet, la pédophilie est un crime répréhensible au Bénin. Ainsi, le gouvernement met en garde tous ceux qui font l’apologie de la pédophilie, ou utilisent ou non les réseaux sociaux aux fins de harceler ou de menacer les individus quel qu’ils soient. Ceux-ci s’exposent aux rigueurs de la loi en vigueur au Bénin.

Tout en remerciant l’ensemble des internautes béninois pour la veille, la vigilance et l’engagement, le gouvernement a invité à appeler le numéro gratuit 138 joignable 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour tout signalement, toute dénonciation de violence, de viol, ou de harcèlement au Bénin et de pédophilie.