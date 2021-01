Bénin – Tribunal de Cotonou : Mario Mètonou cède son poste à Jules Ahoga

Le défenseur espagnol est sur le point de quitter le club de sa vie et ce sont les raisons cachées pour lesquelles il pourrait le faire.

Sergio Ramos a 34 ans et a joué plus de 15 ans au Real Madrid. Il a rejoint le Sevilla CF alors qu’il n’était qu’une promesse et est maintenant sur le point de partir après avoir remporté de nombreux titres, joué des matchs très importants et même marqué de nombreux buts, bien qu’il soit un défenseur.

Le défenseur espagnol a reçu la première offre du président Florentino Pérez de renouveler son contrat et l’a rejetée. La presse espagnole assure que Ramos est très en colère contre l’entraîneur-chef Zinedine Zidane et le président Florentino et pense que son passage aux Galacticos a peut-être pris fin.

La raison qui a poussé Ramos à atteindre cette colère est que le joueur pense que le club l’a maltraité. Étant le capitaine et le joueur le plus emblématique des dernières décennies, Ramos a dû attendre jusqu’en janvier pour recevoir la première offre et cela l’a dérangé. Il s’attendait à négocier il y a plusieurs mois et voit cela comme un signal qu’ils ne lui font plus confiance plus longtemps.

À l’expiration de son contrat en juin 2021, son nom a commencé à apparaître dans les alignements de joueurs qui pourraient plus gratuitement en six mois et cela le dérangeait.

Ramos est maintenant capable de négocier en tant qu’agent libre et envisage sérieusement de passer à autre chose, car le Paris Saint-Germain et la MLS sont les deux intéressés à le signer.