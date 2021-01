Bénin : souffrant depuis un certain temps, le rappeur Blaaz serait-il paralysé ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le rappeur béninois et ses fans. À en croire les informations relayées par le média social béninois Tokpa-Tokpa, sur ces réseaux sociaux, Blaaz, très malade depuis un certain temps serait dans un état très critique.

La mauvaise nouvelle a affolé la toile béninoise depuis le mois de décembre 2020, où plusieurs fans ont annoncé que Blaaz est très malade. Des publications postées sur sa page officielle Facebook faisaient même appel à des personnes de bonne volonté pour aider l’artiste à sortir de sa souffrance.

Mais les abonnés ont préféré botter en touche ces messages puisqu’ils n’étaient pas écrit par Blaaz lui-même et le pire est que personne n’en croyait à ces informations. Jusqu’à présent, on continue de se poser la question de savoir si c’est vrai ou pas.

Mais de ouï-dire, la situation semble être bien réelle et très sérieuse. Elle a pris une allure ascendante ce vendredi matin sur les réseaux sociaux et devient inquiétante.

En effet, ce vendredi matin, la toile a été envahie par des photos de Blaaz sur des mûrs et pages Facebook. Nikanor et Crisba, tous des artistes béninois du showbiz ont fait le geste pour soutenir l’artiste. Ce qui surprend déjà !

Plus loin, le meilleur média social 2020 selon Bénin showbiz Awards, Tokpa-Tokpa, révèle que le rappeur béninois aurait été victime de deux AVC en un mois et qu’il serait paralysé actuellement.

La même source annonce également, que l’artiste a regagné le domicile familial auprès de ses proches parents, où il suit actuellement les soins. Que des informations effrayantes et sulfureuses qui ne sont pas bonnes.

Mais malgré tout, on sait que Blaaz est un gentleman et un véritable guerrier de la vie, qui nous reviendra plus fort que jamais. Prompt rétablissement à l’artiste !