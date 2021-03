Bénin : Reckya Madougou avertit sur un nouveau complot contre sa personne

Dans une publication postée ce mardi sur Facebook, Reckya Madougou dénonce un clonage de sa voix qui serait en train d’être mise en oeuvre en vue de lui faire porter de nouvelles charges dans ce dossier de terrorisme et d’association de malfaiteurs dont elle a été accusée.

Le sujet Reckya Madougou est loin d’être bouclé. Alors que la candidate démocrate continue de passer ces jours et nuits dans la prison civile de Missérété, de nouvelles révélations seraient en cours d’être dévoilées afin d’alourdir les accusations portées à son endroit.

En effet, depuis ce mardi matin, des publications sur la toile béninoise annonçaient que, hormis les aveux et les captures d’écran récemment révélés, d’autres preuves en audio seraient en cours dans lesquels sont impliqués Reckya Madougou, ses complices et certains hommes politiques dans ce dossier de terrorisme et d’associations de malfaiteurs.

Ainsi, Reckya Madougou sur sa page Facebook a décidé en amont d’avertir le peuple. Pour l’opposante, il s’agit d’un nouveau complot contre sa personne où Patrice Talon, dans ses tentatives maladroites veut la faire porter une infraction dont elle n’est ni de près ou de loin l’auteure, aurait fait appel à des experts israéliens et sud africains pour cloner sa voix et la faire endosser des audios avec des contenus à charge.

«je voudrais qu’ils sachent que leurs manœuvres ne sont pas secrètes. Nous connaissons ces méthodes. Tout ce que nous leur demandons, c’est le respect de nos droits et une élection inclusive pour tous les Béninois et Béninoises», a-t-elle fait savoir après que ses sources concordantes l’ont informé.